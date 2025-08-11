Омская область заняла 4-е место с конца.

Омская область вошла в число регионов с наибольшим количеством ДТП по итогам первого полугодия 2025 года. Регион занял 82-е место (или четвертое с конца) в рейтинге, опубликованном «РИА Новости». Аналитические данные включают автобусы, грузовые и легковые автомобили.

Так, на каждые 100 тысяч транспортных средств в регионе приходится 183,3 ДТП с пострадавшими. В этом показателе Омская область уступает только Туве (379,6), Костромской области (217,8) и Калмыкии (199,3).

Самые благоприятные показатели аварийности отмечены в Чечне (13,9), Томской области (38,4) и Ямало-Ненецком автономном округе (39,3).

Ранее сообщалось, что за вчера, 10 августа, в Омске и области произошло 3 ДТП. В первом случае столкнулись двое подростков на мотоциклах, во втором – мотоцикл и атобус. В третьем ДТП автобус смял легковушку на светофоре, что привело к гибели женщины.