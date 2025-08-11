В результате аварии пожилая пассажирка ВАЗа погибла.

Вчера, 10 августа, в 17:05 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП на Сыропятском тракте. По предварительным данным, 47-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь в районе остановки «Карьер», врезался в стоявший перед светофором ВАЗ-2112 под управлением 41-летнего мужчины.

В салоне легковушки также находилась 67-летняя женщина. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

На момент происшествия автобус не перевозил пассажиров. Все обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе проверки.