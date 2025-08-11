Водитель автобуса не уступил дорогу при перестроении.
Вчера вечером, 10 августа, около 21:45 в Госавтоинспекцию поступила информация о серьезном дорожном происшествии с участием пассажирского автобуса.
Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого, рядом со строением № 223. Согласно предварительному заключению, 50-летний водитель автобуса марки ПАЗ, следовавшего маршрутом № 58 (Романенко – Телевизионный завод), во время перестроения влево не пропустил мотоцикл «Хонда CBR600», которым управлял 20-летний юноша. Вследствие этого произошло столкновение.
В результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю мотоцикла, а также его пассажирке, 17-летней девушке. В салоне автобуса находилось 20 человек. Никому из них медицинская помощь не понадобилась.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.