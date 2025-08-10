Омск-Информ
·Происшествия

Ровесники катались без прав.

Сегодня ночью, 10 августа, в 02:30 часов, стало известно об аварии с пострадавшими.

Прибывшие полицейские предварительно установил обстоятельства ДТП на трассе Большие Уки – Знаменское. 17-летний школьник на мопеде при развороте с правой обочины не пропустил своего ровесника на мотоцикле.

В итоге водитель мотоцикла попал в больницу с разными травмами. Оба школьника  катались без прав. Проводится проверка.

