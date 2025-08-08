Старое юридическое лицо клуба перестало существовать.

Ассоциация – некоммерческое партнерство «Футбольный клуб «Иртыш» утратила статус действующего юридического лица. Соответствующая запись есть в выписке ЕГРЮЛ.

Организация была создана в 2006 году и действовала под патронатом мэрии Омска. Ее совладельцами являлись департамент по делам молодежи и три физических лица, чьи имена не указаны в документах. Согласно официальным данным, президентом клуба до настоящего времени числится Сергей Новиков.

В 2016 году была сформирована автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Иртыш». Игроки и персонал команды перешли в новую структуру – АНО «ФК «Иртыш», оставив прежнее партнерство юридически существующим, но фактически неактивным.

Президентом клуба с 2024 года является известный футболист Дмитрий Сычев, который недавно «ушел» из клуба, однако спустя сутки обвинил в своем уходе мошенников и взлом аккаунтов.

Напомним, что в 2024 году убытки омского «Иртыша» достигли 274 млн рублей. Стоимость клуба ушла в минус на 60 млн рублей.