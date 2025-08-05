Омск-Информ
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·Спорт

Дмитрий Сычев остается в «Иртыше».

Президент ФК «Иртыш» Дмитрий Сычев спустя сутки опроверг свой скорый уход из омского клуба. Как сообщил экс-футболист «Mash на спорте», его аккаунты в соцсетях «угнали» мошенники. 

Напомним, что недавно в соцсетях появился пост об уходе президента через две недели. 

– Ну что, всему есть предел. Мои последние 14 дней в Омске, – рассказал «взломанный» Сычев. 

Сычев занимает пост президента ФК с января 2024 года. Ранее он выступал за «Иртыш», «Спартак», «Локомотив» и «Олимпик» (Марсель). В составе сборной России в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы.
Отметим, что в 2024 году убытки омского футбольного «Иртыша» достигли 274 миллионов рублей. Стоимость клуба оценили в минус 60 миллионов рублей.
1269Олег Кипорук
·Спорт

Дмитрий Сычев остается в «Иртыше».

Президент ФК «Иртыш» Дмитрий Сычев спустя сутки опроверг свой скорый уход из омского клуба. Как сообщил экс-футболист «Mash на спорте», его аккаунты в соцсетях «угнали» мошенники. 

Напомним, что недавно в соцсетях появился пост об уходе президента через две недели. 

– Ну что, всему есть предел. Мои последние 14 дней в Омске, – рассказал «взломанный» Сычев. 

Сычев занимает пост президента ФК с января 2024 года. Ранее он выступал за «Иртыш», «Спартак», «Локомотив» и «Олимпик» (Марсель). В составе сборной России в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы.
Отметим, что в 2024 году убытки омского футбольного «Иртыша» достигли 274 миллионов рублей. Стоимость клуба оценили в минус 60 миллионов рублей.
1269Олег Кипорук