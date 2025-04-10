Омск-Информ
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·Спорт

Клуб оценивают в минус 60 млн рублей.
По данным сервиса Rusprofile, выручка омского футбольного клуба «Иртыш» в 2024 году составила 34 млн рублей. Это почти на 4000 % больше, чем годом ранее. При этом убытки клуба достигли 274 млн рублей. Стоимость «Иртыша» сейчас оценивают в минус 60 млн рублей.
АНО «ФК «Иртыш» существует с 2016 года. С февраля 2024 года президентом клуба является известный в прошлом российский футболист Дмитрий Сычев.
·Спорт

Клуб оценивают в минус 60 млн рублей.
По данным сервиса Rusprofile, выручка омского футбольного клуба «Иртыш» в 2024 году составила 34 млн рублей. Это почти на 4000 % больше, чем годом ранее. При этом убытки клуба достигли 274 млн рублей. Стоимость «Иртыша» сейчас оценивают в минус 60 млн рублей.
АНО «ФК «Иртыш» существует с 2016 года. С февраля 2024 года президентом клуба является известный в прошлом российский футболист Дмитрий Сычев.