Омск-Информ
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·Спорт

Кто займет его место, пока неизвестно.
Президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев покидает свой пост. Об этом он рассказал в соцсетях.
Сычев был президентом ФК с января 2024 года. Ранее Сычев выступал за «Иртыш», «Спартак», «Локомотив» и «Олимпик» (Марсель). В составе сборной России в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы.
Отметим, что в 2024 году убытки омского футбольного «Иртыша» достигли 274 млн рублей. Стоимость клуба оценили в минус 60 млн рублей.
Андрей Андреев
·Спорт

Кто займет его место, пока неизвестно.
Президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев покидает свой пост. Об этом он рассказал в соцсетях.
Сычев был президентом ФК с января 2024 года. Ранее Сычев выступал за «Иртыш», «Спартак», «Локомотив» и «Олимпик» (Марсель). В составе сборной России в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы.
Отметим, что в 2024 году убытки омского футбольного «Иртыша» достигли 274 млн рублей. Стоимость клуба оценили в минус 60 млн рублей.
Андрей Андреев