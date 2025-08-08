Молодого человека привлекут к ответственности, но он такой не один.

Сегодня, 8 августа, в омском ГАИ сообщили о привлечении к ответственности водителя грузовика, который парковался на тротуаре бульвара Архитекторов. Как сообщили в ГАИ, в отношении 19-летнего водителя возбуждено административное производство по статье ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения).

Нарушителю грозит административный штраф в размере двух тысяч рублей.

Напомним, что на водителя маркетплейса 4 августа пожаловались местные жители. По словам жильцов дома № 3/4 на бульваре Архитекторов, сначала была протоптана небольшая тропинка от дороги до пункта выдачи заказов по свежему газону. Но после сотрудники решили не усложнять разгрузку и сократить себе путь, подъехав вплотную к ПВЗ по пешеходной дорожке.

Также омичи с бульвара отмечали, что этот инцидент произошел не в первый раз. Машины часто заезжают на пешеходные дорожки, особенно ночью.

Ранее сообщалось, что омичи жалуются на огромные лужи, из-за которых затрудняется передвижение по улице, а также об оставленной строителями разломанной пешеходной зоне.