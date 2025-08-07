Старый тротуар демонтировали, а новый не положили.

Сегодня, 7 августа, омичи рассказали о состоянии тротуаров на недавно отремонтированном бульваре Архитекторов. Как сказано в посте, рабочие разобрали старую брусчатку, но новую не положили.

– На бульваре Архитекторов рабочие просто разобрали струю брусчатку и бросили недоделанной, хотя объект официально сдан, – рассказали омичи в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

Судя по следам от техники с одной из сторон тротуара, брусчатку разобрали для предотвращения повреждения покрытия при проведении земляных работ.

Ранее сообщалось, на пешеходных зонах бульвара Архитекторов паркуются грузовики, а пешеходные переходы превращаются в моря.