Ранее на тротуарах парковались грузовики.

Сегодня, 6 августа, омичи в соцсетях пожаловались на последствия дождя на недавно отремонтированном бульваре Архитекторов. Как видно на фотографии, которой поделились омичи, пешеходный переход превратился в озеро.

– Обновленный бульвар Архитекторов. Огромная лужа... Как пешеходу ее обойти? – спрашивают омичи в телеграм-канале «Новости Омска | Жесть».

В комментариях к посту пользователи посоветовали жителям бульвара заняться плаванием по пути домой.

Ранее сообщалось, что на новых пешеходных дорожках бульвара Архитекторов паркуются грузовики. Водитель грузовой машины, принадлежащей маркетплейсу, не нашел специальных звездов для разгрузки товаров в торговые точки на первых этажах домов и решил припарковаться на тротуаре.