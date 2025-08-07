Омск-Информ
Общество

Ей не исполнилось и двух лет.
Новая велодорожка на развязке у Ленинградского моста начала разрушаться. Фотографии поврежденного покрытия появились в соцсетях.
Напомним, развязку вместе с самим мостом ремонтировала компания «Стройтраст». Работы проводили с 2022 по июнь 2024 года. Ленинградский мост вновь открыли 12 июня 2024 года, а уже в декабре на опорах облупилась краска.
Отметим, что в конце прошлого месяца в Омске открыли бульвар Архитекторов, отремонтированный также компанией «Стройтраст». Подрядчик построил велодорожки и там. Кроме того, сейчас компания ремонтирует мост им. 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.
На ремонт Ленинградского моста из бюджета выделили 2 млрд рублей, на бульвар Архитекторов – 2,2 млрд рублей, а на мост у Телецентра – 2,7 млрд рублей.
Андрей Андреев
