Работы на первой половине сооружения планируют скоро закончить.

Сегодня, 7 августа, подрядчик, ремонтирующий мост 60-летия ВЛКСМ, сообщил о переносе сроков перехода на другую половину конструкции. Сейчас подрядчик проводит работы по антикоррозийной обрабатке балок моста.

Как сообщил первый замдиректора компании «Стройтраст» Игорь Шестаков, сейчас подрядчик работает круглые сутки, однако «нагнать» изначальные сроки перехода на другую сторону не получится.

– Запланирован он был вообще на июль, но в связи с этими обстоятельствами планируем осуществить переход до наступления холодов. То есть до осени, – рассказал Шестаков в эфире «Вести Омск».

Напомним, что сроки выполнения работ на первой половине моста пришлось переносить из-за неожиданно вскрывшихся дефектов проэктировки. После начала ремонта подрядчик заметил не отраженную в проектной документации коррозию ортотропной плиты которая местами достигала до 90 % толщины металла. Участки коррозии также были найдены в районе поперечных и продольных ребер плиты, а в стыковых сварных соединениях были обнаружены трещины.

В итоге срок перехода был перенесен на три месяца но, по словам Шестакова, на срок сдачи объекта это повлиять не должно. Разницу в сроках собираются компенсировать удвоенным объемом работ. На объекте работает 80 человек.

Сейчас завершены основные работы по демонтажу и устройству настилов. Новые конструкции уже начали начали устанавливать.