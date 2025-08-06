После пятого приговора мужчина отсидел срок, но снова взялся за старое.

Прокуратура Центрального округа Омска утвердила обвинение в отношении 34-летнего местного жителя, которого снова поймали пьяным за рулём. Он обвиняется по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление).

По версии следствия, ночью 4 апреля этого года мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Он управлял автомобилем ВАЗ-21140 в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, омич ранее уже пять раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные нарушения. Последний раз он получил 1 год и 3 месяца колонии, но, выйдя на свободу, спустя всего год вновь оказался за рулем пьяным.

В ближайшее время материалы дела поступят в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу. По ходатайству следствия автомобиль обвиняемого уже арестован.