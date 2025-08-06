Омск-Информ
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·Происшествия

После пятого приговора мужчина отсидел срок, но снова взялся за старое.

Прокуратура Центрального округа Омска утвердила обвинение в отношении 34-летнего местного жителя, которого снова поймали пьяным за рулём. Он обвиняется по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление). 

По версии следствия, ночью 4 апреля этого года мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Он управлял автомобилем ВАЗ-21140 в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, омич ранее уже пять раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные нарушения. Последний раз он получил 1 год и 3 месяца колонии, но, выйдя на свободу, спустя всего год вновь оказался за рулем пьяным.

В ближайшее время материалы дела поступят в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу. По ходатайству следствия автомобиль обвиняемого уже арестован.

Алексей Новиков
·Происшествия

После пятого приговора мужчина отсидел срок, но снова взялся за старое.

Прокуратура Центрального округа Омска утвердила обвинение в отношении 34-летнего местного жителя, которого снова поймали пьяным за рулём. Он обвиняется по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление). 

По версии следствия, ночью 4 апреля этого года мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Он управлял автомобилем ВАЗ-21140 в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, омич ранее уже пять раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные нарушения. Последний раз он получил 1 год и 3 месяца колонии, но, выйдя на свободу, спустя всего год вновь оказался за рулем пьяным.

В ближайшее время материалы дела поступят в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу. По ходатайству следствия автомобиль обвиняемого уже арестован.

Алексей Новиков