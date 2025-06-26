Ранее судимый мужчина вновь сел за руль в состоянии опьянения и поплатился имуществом.

Называевский городской суд Омской области лишил местного жителя автомобиля за повторную пьяную езду.

Как сообщили в прокуратуре, 36-летнего мужчину остановили в феврале 2025 года сотрудники ГИБДД – он снова управлял автомобилем в состоянии опьянения.

При этом ранее, в марте 2023 года, его уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное нарушение. Тогда суд назначил ему обязательные работы и запретил садиться за руль в течение двух лет.

За новое нарушение фигуранту назначили 5 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % зарплаты в доход государства. Кроме того, он вновь лишен водительских прав – на срок 2 года и 6 месяцев.

Суд также постановил конфисковать у осужденного автомобиль Chevrolet Lanos. Решение вступило в законную силу.