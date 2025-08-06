Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Суд обязал садик отправить постельное белье в химчистку.

Усть-Ишимский районный суд установил, что руководство Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад поселка Южный» не исполняет требования санитарного законодательства и демонстрирует бездействие, что создает угрозу здоровью детей и нарушает их права.

– В учреждении постельные принадлежности с 2022 года и по настоящее время химической чистке или дезинфекционной обработке не подвергались, договор со специализированной организацией на проведение соответствующих видов работ за указанный период не заключался, – рассказали в суде. 

Суд удовлетворил иск районного прокурора и обязал дошкольное учреждение провести химическую чистку или дезинфекцию постельного белья в срок до 1 сентября этого года. 

Олег Кипорук
·Общество

Суд обязал садик отправить постельное белье в химчистку.

Усть-Ишимский районный суд установил, что руководство Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад поселка Южный» не исполняет требования санитарного законодательства и демонстрирует бездействие, что создает угрозу здоровью детей и нарушает их права.

– В учреждении постельные принадлежности с 2022 года и по настоящее время химической чистке или дезинфекционной обработке не подвергались, договор со специализированной организацией на проведение соответствующих видов работ за указанный период не заключался, – рассказали в суде. 

Суд удовлетворил иск районного прокурора и обязал дошкольное учреждение провести химическую чистку или дезинфекцию постельного белья в срок до 1 сентября этого года. 

Олег Кипорук