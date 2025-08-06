Батрак назвал кадровую политику «ястребов» несогласованной.

Известный хоккейный эксперт и комментатор Артем Батрак жестко раскритиковал действия омского «Авангарда» на трансферном рынке в нынешнее межсезонье. По его мнению, клуб проводит крайне нестабильную селекционную кампанию, расставшись с рядом ключевых игроков и совершая противоречивые кадровые решения.

– Я даже не знаю, каким словом описать трансферную политику «Авангарда». Конечно, каждый делает так, как считает нужным, но поменять практически всю команду – это удивительное дело. Понятно, что руководство немножко поменялось, но не продлевать тех, кто был хорош в плей-офф, например Евгения Кулика, не договориться с Владимиром Ткачевым, в итоге уволить Алекса Гранта, взять Джесси Блэкера и тут же убрать его – это похоже на хаос, – заявил Батрак в своей колонке на офицальном сайте КХЛ.

В то же время эксперт отметил, что, несмотря на неоднозначную селекционную работу, в «Авангарде» сохранился крепкий костяк. По его словам, в команде остались надежные хоккеисты – вратарь Никита Серебряков, а также основные защитники Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов и Михаил Гуляев. К ним добавились новые игроки, способные усилить оборону.

Он также отметил, что некоторые приобретения омского клуба действительно внушают доверие, несмотря на отсутствие ясности по ситуации с одним из потенциальных лидеров.

– Не могу понять, как «Авангард» будет действовать с Вячеславом Войновым, а вот другие приобретения хороши. Александр Волков из минского «Динамо», Михаил Котляревский, Дмитрий Рашевский, лучшие бомбардиры АХЛ – это замечательно. Но, повторюсь, «Авангард» трудно добивался этих переходов – то слишком много отдавая, то слишком много переплачивая, – добавил он.

Подводя итог, Батрак подчеркнул, что, несмотря на сильный по именам состав, сам процесс комплектования команды выглядел несогласованным и хаотичным. По его словам, он не увидел в трансферах «Авангарда» четкой логики и поставил клубу за работу в межсезонье «удовлетворительно».