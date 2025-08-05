Старые уже выключили, а один заменили.

Омские власти решили заменить интерактивные справочно-информационные видеоэкраны, которые стоят на пешеходной улице Чокана Валиханова. Перед самым Днем города там уже установили и подключили один новый, а старые выключили.

Как сообщили «Омск-информу» в мэрии, полная замена оставшихся 4 инфоматов планируется до 1 сентября. Новые экраны будут показывать новый контент.

Отметим, что эти экраны стоят на Чокана Валиханова больше 10 лет. В последний раз территорию благоустраивали в 2013–2024 гг. На это потратили 2 млрд рублей.