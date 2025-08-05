Тренер назвал финансовые ограничения и необходимость усиления состава главными причинами расставания с нападающим.
Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше впервые прокомментировал уход нападающего Владимира Ткачева, подчеркнув, что данное решение стало серьезным испытанием для команды и далеко выходило за рамки изначальных планов руководства.
– Это стало для нас большим испытанием и точно не было у нас в планах. Но в случае с ним и с другими игроками все сводится к математике, к контрактам и к тому, что есть в нашем распоряжении для усиления команды. Нам очень важно было усилить линию защиты, мы это сделали, но это, безусловно, упирается в вопрос денег и потолка зарплат, – рассказал тренер в интервью «Авангард ТВ».
По словам Буше, основная причина расставания с игроком заключается в финансовых ограничениях и необходимости оптимизации состава для повышения конкурентоспособности в предстоящем сезоне.
– Нам необходимо было стать больше и быстрее, потому что ни в том, ни в другом мы не были хороши в достаточной степени, чтобы выиграть плей-офф. Мы были очень близки к успеху в серии с «Локомотивом», но того, чем мы располагали, не хватило, чтобы одержать четыре победы. Мы не были достаточно быстрыми и габаритными. Нам было крайне необходимо закрыть вопрос с центрами. Ты можешь иметь в распоряжении великолепных крайних, но центры – это всегда приоритет наряду с сильной защитой, – отметил канадец.
Буше подчеркнул, что задача состояла в создании сбалансированного коллектива, способного демонстрировать быстрый и мощный стиль игры, которого команде ранее не хватало. Тренер сравнил ситуацию с автомобилем «Феррари» отметив, что даже наличие звездных игроков на флангах не гарантирует успешности, если центральная линия остается слабым звеном.
– Это как иметь «феррари», но если ты оттуда заберешь двигатель, это перестанет быть «феррари». Линия нападения как раз про это– на фланге могут быть звезды, но центр крайне важен. Это решение далось нам с большим трудом, но здесь ничего личного – только математика и необходимость вписаться в потолок. Нам нужно многое изменить и добавить, поэтому приходится принимать сложные решения, – заключил Буше.
Напомним, что18 июля «Авангард» официально объявил о разрыве контракта с нападающим Ткачевым. Омский клуб объяснил расторжение необходимостью пересмотра состава и корректировки бюджета. Однако сам Ткачев и его агент утверждают, что истинная причина –напряженные отношения с главным тренером «Авангарда» Ги Буше. В следующем сезоне форвард будет играть за магнитогорский «Металлург».