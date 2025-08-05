Нам необходимо было стать больше и быстрее, потому что ни в том, ни в другом мы не были хороши в достаточной степени, чтобы выиграть плей-офф. Мы были очень близки к успеху в серии с «Локомотивом», но того, чем мы располагали, не хватило, чтобы одержать четыре победы. Мы не были достаточно быстрыми и габаритными. Нам было крайне необходимо закрыть вопрос с центрами. Ты можешь иметь в распоряжении великолепных крайних, но центры

это всегда приоритет наряду с сильной защитой,