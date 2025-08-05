Омск-Информ
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·Спорт

Тренер назвал финансовые ограничения и необходимость усиления состава главными причинами расставания с нападающим.
Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше впервые прокомментировал уход нападающего Владимира Ткачева, подчеркнув, что данное решение стало серьезным испытанием для команды и далеко выходило за рамки изначальных планов руководства.
– Это стало для нас большим испытанием и точно не было у нас в планах. Но в случае с ним и с другими игроками все сводится к математике, к контрактам и к тому, что есть в нашем распоряжении для усиления команды. Нам очень важно было усилить линию защиты, мы это сделали, но это, безусловно, упирается в вопрос денег и потолка зарплат, – рассказал тренер в интервью «Авангард ТВ».
По словам Буше, основная причина расставания с игроком заключается в финансовых ограничениях и необходимости оптимизации состава для повышения конкурентоспособности в предстоящем сезоне. 
– Нам необходимо было стать больше и быстрее, потому что ни в том, ни в другом мы не были хороши в достаточной степени, чтобы выиграть плей-офф. Мы были очень близки к успеху в серии с «Локомотивом», но того, чем мы располагали, не хватило, чтобы одержать четыре победы. Мы не были достаточно быстрыми и габаритными. Нам было крайне необходимо закрыть вопрос с центрами. Ты можешь иметь в распоряжении великолепных крайних, но центры  это всегда приоритет наряду с сильной защитой, – отметил канадец.
Буше подчеркнул, что задача состояла в создании сбалансированного коллектива, способного демонстрировать быстрый и мощный стиль игры, которого команде ранее не хватало. Тренер сравнил ситуацию с автомобилем «Феррари» отметив, что даже наличие звездных игроков на флангах не гарантирует успешности, если центральная линия остается слабым звеном.
– Это как иметь «феррари», но если ты оттуда заберешь двигатель, это перестанет быть «феррари». Линия нападения как раз про это 
– на фланге могут быть звезды, но центр крайне важен. Это решение далось нам с большим трудом, но здесь ничего личного – только математика и необходимость вписаться в потолок. Нам нужно многое изменить и добавить, поэтому приходится принимать сложные решения, – заключил Буше.
Напомним, что18 июля «Авангард» официально объявил о разрыве контракта с нападающим Ткачевым. Омский клуб объяснил расторжение необходимостью пересмотра состава и корректировки бюджета. Однако сам Ткачев и его агент утверждают, что истинная причина –напряженные отношения с главным тренером «Авангарда» Ги Буше. В следующем сезоне форвард будет играть за магнитогорский «Металлург».
Мария Филимонова
·Спорт

Тренер назвал финансовые ограничения и необходимость усиления состава главными причинами расставания с нападающим.
Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше впервые прокомментировал уход нападающего Владимира Ткачева, подчеркнув, что данное решение стало серьезным испытанием для команды и далеко выходило за рамки изначальных планов руководства.
– Это стало для нас большим испытанием и точно не было у нас в планах. Но в случае с ним и с другими игроками все сводится к математике, к контрактам и к тому, что есть в нашем распоряжении для усиления команды. Нам очень важно было усилить линию защиты, мы это сделали, но это, безусловно, упирается в вопрос денег и потолка зарплат, – рассказал тренер в интервью «Авангард ТВ».
По словам Буше, основная причина расставания с игроком заключается в финансовых ограничениях и необходимости оптимизации состава для повышения конкурентоспособности в предстоящем сезоне. 
– Нам необходимо было стать больше и быстрее, потому что ни в том, ни в другом мы не были хороши в достаточной степени, чтобы выиграть плей-офф. Мы были очень близки к успеху в серии с «Локомотивом», но того, чем мы располагали, не хватило, чтобы одержать четыре победы. Мы не были достаточно быстрыми и габаритными. Нам было крайне необходимо закрыть вопрос с центрами. Ты можешь иметь в распоряжении великолепных крайних, но центры  это всегда приоритет наряду с сильной защитой, – отметил канадец.
Буше подчеркнул, что задача состояла в создании сбалансированного коллектива, способного демонстрировать быстрый и мощный стиль игры, которого команде ранее не хватало. Тренер сравнил ситуацию с автомобилем «Феррари» отметив, что даже наличие звездных игроков на флангах не гарантирует успешности, если центральная линия остается слабым звеном.
– Это как иметь «феррари», но если ты оттуда заберешь двигатель, это перестанет быть «феррари». Линия нападения как раз про это 
– на фланге могут быть звезды, но центр крайне важен. Это решение далось нам с большим трудом, но здесь ничего личного – только математика и необходимость вписаться в потолок. Нам нужно многое изменить и добавить, поэтому приходится принимать сложные решения, – заключил Буше.
Напомним, что18 июля «Авангард» официально объявил о разрыве контракта с нападающим Ткачевым. Омский клуб объяснил расторжение необходимостью пересмотра состава и корректировки бюджета. Однако сам Ткачев и его агент утверждают, что истинная причина –напряженные отношения с главным тренером «Авангарда» Ги Буше. В следующем сезоне форвард будет играть за магнитогорский «Металлург».
Мария Филимонова