Омск-Информ
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·Общество

Это произойдет через несколько недель.
В Омске проведут ревизию бульвара Архитекторов, который недавно реконструировали. Хотя движение уже открыли, юридически дорога еще не считается сданной в эксплуатацию. Как сообщает «СуперОмск», приемочная кампания только стартовала. Она займет несколько недель.
– В этот период предстоит оценить, соответствуют ли все выполненные подрядчиком работы проекту реконструкции. Если у комиссии возникнут какие-либо замечания, строители будут обязаны устранить их за свой счет, – сообщили в администрации.
Только после этого будет осуществляться ввод бульвара Архитекторов в эксплуатацию.
Андрей Андреев
·Общество

Это произойдет через несколько недель.
В Омске проведут ревизию бульвара Архитекторов, который недавно реконструировали. Хотя движение уже открыли, юридически дорога еще не считается сданной в эксплуатацию. Как сообщает «СуперОмск», приемочная кампания только стартовала. Она займет несколько недель.
– В этот период предстоит оценить, соответствуют ли все выполненные подрядчиком работы проекту реконструкции. Если у комиссии возникнут какие-либо замечания, строители будут обязаны устранить их за свой счет, – сообщили в администрации.
Только после этого будет осуществляться ввод бульвара Архитекторов в эксплуатацию.
Андрей Андреев