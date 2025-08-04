Омск-Информ
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·Общество

Там планируется модернизация контроллера, управляющего светофором.
Минтранс предупредил омичей о временном отключении светофоров на пересечении бульвара Архитекторов и улицы 70 лет Октября. Он перестанет работать сегодня ночью с 22:00 до 06:00.
В это время на перекрестке планируется модернизация интеллектуальной транспортной системы. Там заменят контроллер, управляющий светофорным оборудованием.
Водителей просят на время отключения снижать скорость при подъезде к перекрестку, соблюдать приоритет проезда и быть внимательными к пешеходам.
Напомним, 31 июля в Омске открыли реконструированный бульвар Архитекторов. Сегодня там уже скорректировали работу некоторых светофоров.
Андрей Андреев
·Общество

Там планируется модернизация контроллера, управляющего светофором.
Минтранс предупредил омичей о временном отключении светофоров на пересечении бульвара Архитекторов и улицы 70 лет Октября. Он перестанет работать сегодня ночью с 22:00 до 06:00.
В это время на перекрестке планируется модернизация интеллектуальной транспортной системы. Там заменят контроллер, управляющий светофорным оборудованием.
Водителей просят на время отключения снижать скорость при подъезде к перекрестку, соблюдать приоритет проезда и быть внимательными к пешеходам.
Напомним, 31 июля в Омске открыли реконструированный бульвар Архитекторов. Сегодня там уже скорректировали работу некоторых светофоров.
Андрей Андреев