Там планируется модернизация контроллера, управляющего светофором.

Минтранс предупредил омичей о временном отключении светофоров на пересечении бульвара Архитекторов и улицы 70 лет Октября. Он перестанет работать сегодня ночью с 22:00 до 06:00.

В это время на перекрестке планируется модернизация интеллектуальной транспортной системы. Там заменят контроллер, управляющий светофорным оборудованием.

Водителей просят на время отключения снижать скорость при подъезде к перекрестку, соблюдать приоритет проезда и быть внимательными к пешеходам.