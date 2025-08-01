Корректировки внесли после мониторинга трафика, чтобы улучшить движение на Левобережье.

На бульваре Архитекторов скорректировали работу светофоров. В департаменте транспорта мэрии Омска пояснили, что изменения внесли после суточного мониторинга объектов на обновленной магистрали.

Первым перенастроили светофор на пересечении с улицей Волгоградской: для автомобилей, движущихся по этой улице, зелёный сигнал теперь горит на 20 секунд дольше. Корректировки коснулись и пересечений с улицами Ватутина и Крупской.

Во второй половине дня для этих направлений увеличили временные интервалы, чтобы повысить пропускную способность. В департаменте транспорта добавили, что будут и дальше отслеживать трафик на Левобережье и при необходимости оперативно менять режим работы светофоров.

Напомним, что ранее корреспондент «Омск-информа» посетил обновленный бульвар, оценил масштабы реконструкции и выяснил, что еще предстоит завершить.