Солист поразил омичей в лучах заходящего солнца.

Сегодня, 2 августа, на Дне города в Омске выступил солист группы «Братья Грим» (6+) Константин Бурдаев. Пока основная часть горожан «тусила» на Соборной площади, артист «зажигал» в эффектных лучах заходящего солнца в «Омской крепости».

Начал он с «нетленки» «Хлопай ресницами». Во время композиции «Здравствуй, лето» исполнитель спустился к зрителям и даже сделал несколько танцевальных движений с одной из поклонниц.

Напомним, что сегодня в «Омской крепости» выступит еще и группа «Инь-Ян» (6+). Концерт, назначенный на 21:10 мог не состояться из-за непредвиденных обстоятельств – самолет с артистами задержали в Москве на 6 часов.