Рейс задержали на 6 часов.

Сегодня, 2 августа, в московском аэропорту задержали рейсы. Среди пассажиров оказался коллектив группы «Инь-Ян», который должен выступить сегодня вечером в Омске. Самолет с артистами задержали на 6 часов.

После прибытия в Омск артисты разместились в отеле 50/60, где их гостеприимно встретили сладостями, в частности, каждому артисту подарили индивидуальный торт с собственным изображением, сообщил участник группы Артем Иванов в запрещенном instagram*.

Напомним, что концерт группы «Инь-Ян» (6+) запланирован на сегодняшний вечер и начнется в 21:10 на площадке «Омской крепости». Одновременно на Соборной площади будут проходить другие мероприятия: в программе заявлены выступления Виталия Гогунского (6+), Юлианны Карауловой (6+) и группы «Дискотека Авария» (6+).

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