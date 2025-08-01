Все работы должны быть завершены до 20 сентября.

Власти Омска планируют установить на Центральном пляже питьевые фонтанчики и мойки для ног. Аукцион с начальной стоимостью 420 тысяч рублей был опубликован на портале госзакупок.

Победитель должен до 20 сентября поставить два фонтанчика и две мойки из нержавеющей стали с антивандальной защитой. Прием заявок продлится до 8 августа, итоги подведут 12 августа.

Ранее сообщалось, что в рамках благоустройства на пляже установят новые скамейки, освещение, кабинки для переодевания, туалеты, теневые навесы, а также детские и спортивные площадки.

Кроме того, мэрия ищет поставщиков туалетов почти на 7 миллионов и детских игровых комплексов.