Сооружение состоит из башни и винтовых горок.
В мэрии Омска объявили конкурс на поиск подрядчика для поставки детского игрового комплекса для главного омского пляжа, бывшего Куйбышевского, ныне носящего название «Центральный-2». Стоимость сооружения составит 1,2 млн рублей.
Как указано в документах закупки, крутой комплекс должен состоять из башни, нескольких горок, в том числе винтовых, подвесного моста и игровых элементов «Счеты» и «Крестики-нолики». Установить сооружение нужно до 20 сентября.
Сейчас на пляже идет благоустройство. Там планируется установить новые скамейки, опоры освещения, кабинки для переодевания, туалет, теневые навесы, детские и спортивные площадки. Все работы должны быть завершены в сентябре.