Присоединиться к акции «Поезд, объединяющий страну», поучаствовать в конкурсах и развлекательной программе смогут все желающие.

Традиционно в первое воскресенье августа отмечается День железнодорожника, профессиональный праздник всех сотрудников железной дороги, в том числе и участников студенческих отрядов. На Привокзальной площади Омска пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня железнодорожника. Все желающие смогут принять участие в традиционной акции «Поезд, объединяющий страну, – самый длинный нарисованный на асфальте поезд», а также в конкурсах и развлекательной программе.

– Российские студенческие отряды всю свою историю идут вместе с железными дорогами, с железнодорожниками плечом к плечу, создавая условия для развития экономики страны, объединяя судьбы и делая возможность развития каждого региона, где проходит железная дорога. Сегодня РЖД является крупнейшим работодателем для студенческих отрядов и создает уникальные условия для формирования молодого профессионала и патриота нашей большой страны. Уже который год мы совместно с ФПК проводим мероприятие для всех сотрудников, их детей, жителей и гостей разных городов. Ежегодно порядка 1000 омских студентов выбирают провести лето на железной дороге вместе со студенческими отрядами, – отметил председатель правления студенческих отрядов Омской области, член Общественного совета Минтранса РФ Алексей Потейко.

Студенческие отряды Омской области работают проводниками в пассажирских поездах, монтерами пути, помощниками машинистов, официантами вагонов-ресторанов участвуют в строительстве Байкало-Амурской магистрали, а несовершеннолетние участники трудовых отрядов подростков работают помощниками дежурных по вокзалу – все ребята являются неотъемлемой частью большой семьи железнодорожников и ежегодно принимают участие в праздновании.

Российские студенческие отряды – крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студотрядов прошли более 20 млн человек. В Омской области более 5 тыс. студентов работают в составе студенческих отрядов. Для ребят предложены различные направления – вожатые, строители, проводники, медики, сервисные и сельскохозяйственные отряды, а также производственные и профильные направления.

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