Рыбин считает, что клубы должны фокусироваться на спортивных качествах, а не на прошлых проступках.
Экс-форвард «Авангарда» Максим Рыбин выразил мнение по поводу возможного возвращения канадца Майкла Маклауда в КХЛ.
Напомним, что Маклауд стал одним из фигурантов громкого судебного процесса, связанного с обвинениями в сексуальном насилии. Вследствие этого скандального эпизода спортсмен вынужден был покинуть «Авангард» весной текущего года для прохождения процедуры судебных разбирательств.
Недавно суд оправдал всех подозреваемых, признав их невиновными. «Ястребы» делают все возможное, чтобы вернуть Маклауда в состав.
Максим Рыбин подчеркнул, что последствия такого решения вряд ли негативно повлияют на имидж лиги.
– Имиджево мы можем только раскачивать это. Мы там не были и всего не знаем. Достаточно много воды с тех пор утекло. НХЛ дорожит своей репутацией. Мы знаем, что иногда игроков по нехоккейным причинам не допускают до игры в этой лиге, похожая ситуация была, например, у Вячеслава Войнова, – цитирует Рыбина «Матч ТВ».
По его словам, клубы обязаны оценивать спортсменов преимущественно исходя из спортивных качеств, а не прошлых ошибок.
– Зачем раскачивать ситуацию и гнобить Маклауда в КХЛ? Это очень тонкий момент. Клуб все‑таки в первую очередь опирается на хоккеиста, а не на его прошлое. У каждого бывают ошибки. Слава богу, они никого не убивали, – заключил Рыбин.
Ранее легенда хоккея Вячеслав Фетисов заявил, что принятые меры служат наглядным уроком для молодых спортсменов.