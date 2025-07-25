Омск-Информ
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·Спорт

Легенда хоккея считает, что пример хоккеистов должен научить молодых игроков этике и ответственности. 
Известный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение НХЛ отстранить пятерых канадских хоккеистов, в числе которых фигурирует форвард «Авангарда» Майкл Маклауд, после оправдательного вердикта суда по делу о сексуальном насилии.
По мнению Фетисова, принятые меры служат наглядным уроком для молодых спортсменов.

– Это имидж лиги, основанный на спортивном принципе, на всем, что связано с этикой игроков. Поэтому их отстранили сразу, а после решения суда каждый конкретный клуб НХЛ должен для себя решить, нужен ли им такой хоккеист или нет. Это показательный пример для всех: веди себя хорошо, если ты хочешь играть в НХЛ и соответствовать такому высокому статусу, – отметил Фетисов ТАСС.

Фетисов подчеркнул значимость статуса профессионала-хоккеиста, который обязан демонстрировать достойное поведение как на льду, так и вне спортивной площадки.
– В городе, где ты играешь, ты должен быть эталоном, иначе народ не пойдет на игры, – заключил он.
Ранее сообщалось, что строить планы о скором возвращении Маклауда в «Авангард» преждевременно.
1018Мария Филимонова
·Спорт

Легенда хоккея считает, что пример хоккеистов должен научить молодых игроков этике и ответственности. 
Известный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение НХЛ отстранить пятерых канадских хоккеистов, в числе которых фигурирует форвард «Авангарда» Майкл Маклауд, после оправдательного вердикта суда по делу о сексуальном насилии.
По мнению Фетисова, принятые меры служат наглядным уроком для молодых спортсменов.

– Это имидж лиги, основанный на спортивном принципе, на всем, что связано с этикой игроков. Поэтому их отстранили сразу, а после решения суда каждый конкретный клуб НХЛ должен для себя решить, нужен ли им такой хоккеист или нет. Это показательный пример для всех: веди себя хорошо, если ты хочешь играть в НХЛ и соответствовать такому высокому статусу, – отметил Фетисов ТАСС.

Фетисов подчеркнул значимость статуса профессионала-хоккеиста, который обязан демонстрировать достойное поведение как на льду, так и вне спортивной площадки.
– В городе, где ты играешь, ты должен быть эталоном, иначе народ не пойдет на игры, – заключил он.
Ранее сообщалось, что строить планы о скором возвращении Маклауда в «Авангард» преждевременно.
1018Мария Филимонова