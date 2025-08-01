Процессы старения замедляют грибы.
Научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра пироговского университета Михаил Болков рассказал об интересных свойствах грибов. Как сообщает «Газета.Ru», в грибах содержится аминокислота эрготионеин – потенциальный геропротектор, то есть вещество, которое замедляет процессы старения и увеличивает продолжительность жизни.
– Эрготионеин – природное вещество, которое человеческий организм не способен вырабатывать самостоятельно. Он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, – рассказал Болков.
Это вещество содержится в лисичках, белых грибах, подберезовиках, опятах. Но усвояемость у него не идеальная.
Однако лучше всего предотвращают старение, по словам врача, физические упражнения и правильное питание. Большая часть потенциальных геропротекторов выявлена именно в ягодах и зелени.