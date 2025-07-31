В ближайшие дни на Левобережье будут настраивать светофоры.

На открытом сегодня бульваре Архитекторов наладили работу всех светофоров. Как сообщили в мэрии, в ближайшие дни сотрудники департамента транспорта будут следить за движением. При необходимости - корректировать режим работы светофоров как на самом бульваре, так и на прилегающих улицах.

- Уже выполнены корректировки четырех прилегающих к бульвару светофоров. Корректировки еще четырех светофоров планируются в начале следующей недели, - отметил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Светофоров и пешеходных переходов на бульваре стало больше. Увеличилось и количество остановок общественного транспорта. Четыре новые остановки будут носить временные названия «Архитектурная», «Новая», «Ул. Волгоградская» и «Автоплюс».

С 1 августа на бульваре возобновится движение автобусов и троллейбусов. Изменятся 26 маршрутов общественного транспорта. Также новая контактная троллейбусная сеть позволит запустить на Левобережье новый маршрут.

- Начинает работу троллейбусный маршрут № 7М. он соединит микрорайон «Зеленая река», где специально оборудовали разворотную площадку и диспетчерский пункт, с железнодорожным вокзалом. Предполагается, что пассажиропоток будет большой, - добавил Кормилец.

Большинство автобусов вернется на маршруты, которые были до реконструкции. Однако 88 маршрут изменят - его закольцуют в районе бульвара Архитекторов. Автобусы будут поворачивать с 70 лет Октября направо на бульвар, потом направо на улицу Крупской, направо на улицу Дмитриева, после чего вернутся на 70 лет Октября.