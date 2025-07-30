Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Как указано в соответствующем распоряжении губернатора, его заместитель имеет «важные достижения в государственной и общественной деятельности».

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение «О награждении знаком отличия «За служение Омской области III степени». Награда будет вручена заместителю главы региона Андрею Шпиленко.

– За важные достижения в государственной и общественной деятельности, направленные на развитие Омской области, наградить знаком отличия «За служение Омской области» III степени Шпиленко Андрея Викторовича – заместителя председателя правительства Омской области, представителя Омской области при правительстве Российской Федерации, – указано в тексте распоряжения.

Свою должность Андрей Шпиленко занимает с июня 2023 года.

·Политика

Как указано в соответствующем распоряжении губернатора, его заместитель имеет «важные достижения в государственной и общественной деятельности».

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение «О награждении знаком отличия «За служение Омской области III степени». Награда будет вручена заместителю главы региона Андрею Шпиленко.

– За важные достижения в государственной и общественной деятельности, направленные на развитие Омской области, наградить знаком отличия «За служение Омской области» III степени Шпиленко Андрея Викторовича – заместителя председателя правительства Омской области, представителя Омской области при правительстве Российской Федерации, – указано в тексте распоряжения.

Свою должность Андрей Шпиленко занимает с июня 2023 года.