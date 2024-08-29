Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Заместитель председателя правительства Андрей Шпиленко раскрыл все детали проекта.

Появились новые подробности строительства центра серфинга в Омске. Ранее министр спорта региона Иван Колесник рассказал, что объект будет напоминать аквапарк. Специальная форма желоба позволит регулировать волну для катания.

Как рассказал заместитель председателя правительства Андрей Шпиленко, в качестве инвестора проекта выступит московская компания.

– Инвестор – московская компания SurfBrothers, которая развивает в крупных городах сеть серфинговых центров, причем это не просто тренажер – большая комнатка с искусственными волнами, а целый большой комплекс с пляжем. Вложения – порядка 500 млн рублей, – заявил Шпиленко «Коммерческим вестям».

Определена и локация под центр серфинга – в районе ТЦ «Континент». Планируется, что новое место притяжения сможет принять до 70 тысяч человек в год.

·Экономика/Бизнес

Заместитель председателя правительства Андрей Шпиленко раскрыл все детали проекта.

Появились новые подробности строительства центра серфинга в Омске. Ранее министр спорта региона Иван Колесник рассказал, что объект будет напоминать аквапарк. Специальная форма желоба позволит регулировать волну для катания.

Как рассказал заместитель председателя правительства Андрей Шпиленко, в качестве инвестора проекта выступит московская компания.

– Инвестор – московская компания SurfBrothers, которая развивает в крупных городах сеть серфинговых центров, причем это не просто тренажер – большая комнатка с искусственными волнами, а целый большой комплекс с пляжем. Вложения – порядка 500 млн рублей, – заявил Шпиленко «Коммерческим вестям».

Определена и локация под центр серфинга – в районе ТЦ «Континент». Планируется, что новое место притяжения сможет принять до 70 тысяч человек в год.