Подобный объект функционирует в Сколково. «Ловить волну» там можно круглый год.

Министр спорта региона Иван Колесник показал, как может выглядеть центр серфинга в Омске, о появлении которого ранее сообщал губернатор Виталий Хоценко. Комплекс будет принимать до 70 тыс. человек в год, московский инвестор готов вложить в проект 450 млн рублей.

Объект, подобный тому, что хотят сделать в Омске, функционирует в Сколково. Внутри он чем-то напоминает аквапарк. Волнообразную форму имеет специальный желоб, он заполняется водой, которая подается со специально заданными параметрами – скорость, объем и т. д. Это позволяет регулировать «волну», необходимую для катания.

– Подобные центры не только позволят активно проводить досуг и «ловить волну» в комфортных условиях в любое время года и в любую погоду, но и являются отличной тренировочной базой для профессиональных спортсменов, – говорит Иван Колесник. – Уверен, что этот вид спорта привлечет очень много молодых омичей и сделает наш регион еще более привлекательным для туристов!

Так что омичам, которые сомневаются в возможности посерфить в условиях Сибири, стоит набраться терпения. Губернатор поручил своим подчиненным максимально содействовать в появлении центра серфинга.