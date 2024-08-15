Омск-Информ
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·Спорт

Власти планируют, что финансировать строительство будет столичный инвестор.
В Омске построят городской центр серфинга. Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, с такой инициативой выступил московский инвестор. Сроки его реализации власти пока не называют.
– Согласно плану, центр сможет принимать до 70 тыс. человек в год. Инвестиции в проект оцениваются до 450 млн рублей, и будет создано более 50 новых рабочих мест с достойной заработной платой, – сообщил Хоценко.
Он добавил, что поставил перед инвесткомитетом задачу сопровождать этот проект.
·Спорт

Власти планируют, что финансировать строительство будет столичный инвестор.
В Омске построят городской центр серфинга. Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, с такой инициативой выступил московский инвестор. Сроки его реализации власти пока не называют.
– Согласно плану, центр сможет принимать до 70 тыс. человек в год. Инвестиции в проект оцениваются до 450 млн рублей, и будет создано более 50 новых рабочих мест с достойной заработной платой, – сообщил Хоценко.
Он добавил, что поставил перед инвесткомитетом задачу сопровождать этот проект.