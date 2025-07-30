Но самой популярной страной для отдыха по-прежнему осталась Турция. Путешествия по России котируются все меньше.

В Омскстате рассказали, в каких регионах России и странах отдыхали омичи в прошлом году. По данным специалистов, путешествовать по России из Омской области отправился 127 281 человек, что на 13 тысяч меньше, чем годом ранее. Отдых в зарубежных странах предпочли 51,2 тысячи жителей – на 10 тысяч больше, чем в 2023-м. То есть зарубежный отдых становится все популярнее.

Больше всего омских туристов «высадилось» в Турции: 21,4 тыс. человек, что на 3,6 тыс. больше прошлогодних показателей. Махнуть в Таиланд предпочли 7,7 тыс. омичей, в Египет – 6,4 тыс., что на 3 тыс. больше, в Арабские Эмираты – 3,2 тыс., во Вьетнам – 3 тыс., это на 1,2 тыс. больше.

Из туристических сенсаций – омичи стали массово ездить в Китай. Число туристов из Омской области выросло в 7 раз. В 2024 году туда отправлено 1255 туристов. А еще годом ранее в Поднебесную съездили всего 177 человек.

Сильно выросло количество омичей, желающих понежиться на Мальдивах. В прошлом году приобретены 474 путевки на этот открыточный курорт. Для сравнения, в 2016-м там отдохнуло лишь 35 жителей региона.

Реже всего омские туристы посещали Грецию, Тунис и Гавайи. Путевки туда купили всего по два человека.