Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Федеральный министр ждала, пока Омск станет культурной столицей России.

В 2025 году в Омске ждут министра культуры РФ Ольгу Любимову. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила первый замминистра культуры Омской области Ольга Безродная.  

– Планируется визит министра культуры Российской Федерации. Она ждала, пока Омск станет культурной столицей, – сказала Безродная.

Чиновница не стала раскрывать все секреты предстоящего визита федерального министра.

Напомним, что накануне в Омск приезжали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

·Культура/Афиша

Федеральный министр ждала, пока Омск станет культурной столицей России.

В 2025 году в Омске ждут министра культуры РФ Ольгу Любимову. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила первый замминистра культуры Омской области Ольга Безродная.  

– Планируется визит министра культуры Российской Федерации. Она ждала, пока Омск станет культурной столицей, – сказала Безродная.

Чиновница не стала раскрывать все секреты предстоящего визита федерального министра.

Напомним, что накануне в Омск приезжали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.