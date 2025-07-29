Омск-Информ
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·Спорт

Инвестиции в строительство фитнес-центра World Class оцениваются в 1,5 млрд рублей.

Одна из самых известных федеральных сетей фитнес-центров World Class планирует открыть свой первый клуб в Омске. Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд рублей, указано на инвестиционном интернет-портале Омской области.

– В настоящий момент прорабатываются все детали данного горизонта планирования, – цитирует «РБК-Омск» представителя компании World Class.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Омске начнет работать федеральная сеть фитнес-клубов DDX Fitness. Заведение будет располагаться в здании торгового комплекса «Гагарин Молл» (бывший «Летур»).

·Спорт

Инвестиции в строительство фитнес-центра World Class оцениваются в 1,5 млрд рублей.

Одна из самых известных федеральных сетей фитнес-центров World Class планирует открыть свой первый клуб в Омске. Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд рублей, указано на инвестиционном интернет-портале Омской области.

– В настоящий момент прорабатываются все детали данного горизонта планирования, – цитирует «РБК-Омск» представителя компании World Class.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Омске начнет работать федеральная сеть фитнес-клубов DDX Fitness. Заведение будет располагаться в здании торгового комплекса «Гагарин Молл» (бывший «Летур»).