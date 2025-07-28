Шести из них не исполнилось и 14 лет.

По данным Роспотребнадзора, за первую половину 2025 года в Омской области произошло 350 случаев отравления наркотиками и психодислептиками. Среди пострадаших 272 мужчины, 58 женщин и 20 детей. Причем шести детям не исполнилось при этом 14 лет.

Больше всего случаев отравления взрослых (318) зафиксировано в Омске. В районах за полгода их было всего 12.

Оттметим, что 22 отравившихся скончались. Все они были мужчинами.