По словам генменеджера «Авангарда», решение о расставании с нападающим принимало все руководство клуба.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал ситуацию с уходом Владимира Ткачева из клуба. По его словам, форварда до последнего момента пытались сохранить в составе.

– На самом деле, руководители всех уровней предпринимали разные усилия, чтобы Владимира интегрировать в состав, чтобы он оставался лидером «Авангарда». Но, повторюсь, тут совокупность факторов и решение не одного тренера, а всего нашего руководящего органа. Есть моменты игровые, есть моменты финансовые. То есть это надо было все как-то умещать в потолок и строить боеспособную команду, которая будет бороться за Кубок, при том что мы имеем ряд пробелов в составе, – цитирует слова генменеджера «Спортс».

Сопин подчеркнул, что переговоры между Ткачевым и тренерским штабом, включая Ги Буше, проходили еще в конце сезона. При этом в клубе рассчитывали, что игрок останется в команде и будет выступать за «Авангард». Однако ситуация развивалась иначе: за день до расторжения контракта стало ясно, что сохранить звездного нападающего в составе уже невозможно.

Кроме того, Сопин опроверг информацию агента Шуми Бабаева о том, что расторжение контракта с Ткачевым было инициировано главным тренером. Генменеджер еще раз подчеркнул, что это было общее решение.

Напомним, что, по информации инсайдеров, экс-нападающий «Авангарда» ведет активные переговоры с магнитогорским «Металлургом» и лично встречался с Андреем Разиным.