Омск-Информ
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·Спорт

Рыбин отметил, что встреча свидетельствует о серьезных намерениях магнитогорского клуба.

Экс-форвард СКА Максим Рыбин высказался по поводу возможного перехода Владимира Ткачева в магнитогорский «Металлург».

– Безусловно, Ткачев усилит «Металлург». Хорошо, что эта странная история с долгосрочным контрактом с «Авангардом» и его разрывом закончилась. Насколько я знаю, Владимир уже обедал с Разиным. Раз это так, значит, он заинтересовал руководство и у него все будет хорошо, – цитирует слова Рыбина «РБ Спорт».

Отметим, вчера агент Ткачева Шуми Бабаев заявил, что сейчас переговоры с «Металлургом» находятся на финальной стадии. Кроме того, появилась информация, что бывший нападающий заключит двухлетний контракт с магнитогорским клубом.

Алексей Новиков
·Спорт

Рыбин отметил, что встреча свидетельствует о серьезных намерениях магнитогорского клуба.

Экс-форвард СКА Максим Рыбин высказался по поводу возможного перехода Владимира Ткачева в магнитогорский «Металлург».

– Безусловно, Ткачев усилит «Металлург». Хорошо, что эта странная история с долгосрочным контрактом с «Авангардом» и его разрывом закончилась. Насколько я знаю, Владимир уже обедал с Разиным. Раз это так, значит, он заинтересовал руководство и у него все будет хорошо, – цитирует слова Рыбина «РБ Спорт».

Отметим, вчера агент Ткачева Шуми Бабаев заявил, что сейчас переговоры с «Металлургом» находятся на финальной стадии. Кроме того, появилась информация, что бывший нападающий заключит двухлетний контракт с магнитогорским клубом.

Алексей Новиков