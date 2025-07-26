Переговоры с магнитогорским клубом находятся на завершающей стадии.

Нападающий Владимир Ткачев заключит с магнитогорским «Металлургом» двухлетний контракт. Об этом сообщил «БИЗНЕС-online» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что у хоккеиста были варианты контрактов на три-четыре сезона, однако после ситуации с «Авангардом» его сторона предпочитает пока не заключать долгосрочные соглашения.

Напомним, вчера агент Ткачева заявил, что сейчас переговоры с магнитогорским «Металлургом» находятся на финальной стадии.