От уплаты налога на имущество освободят не всех производителе пива.

В Омской области освободят от уплаты налога на имущество предприятия, занимающиеся производством пива. Льготу смогут получить только те заводы, у которых основным видом деятельности на 1 января 2025 года указано пивоварение, а выручка от него занимает не меньше 70% всех доходов – эти критерии разработали в Минэкономразвития Омской области.

Среди условий - поступлений акцизов на пиво по итогам года должны показать прирост. Именно отчисления по акцизам пополняют региональный бюджет. Экономисты считают, что эти поступления увеличатся и наверняка должны перекрыть потери от налоговых послаблений. По подсчетам, казна теряет 35 млн руб.

Из данных статистического сборника Росалкогольтабакконтроля следует, как пишет «Коммерсант», что в 2024 году в Омской области было произведено 37,5 тыс. декалитров пива, годом ранее показатель составил 32,6 тыс. декалитров.