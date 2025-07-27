Стажер помешал омичу пройти в узком палубном коридоре.

На судне в Югре подрались электрик и практикант. Расследованием инцидента занимались следователи Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте. Дело было возбуждено в отношении 27-летнего жителя Омска, который работал электриком на техническом судне и устроил драку с 21-летним студентом-пятикурсником, который проходил практику в должности моториста-рулевого. Молодой человек помешал старшему товарищу двигаться в палубном коридоре.

– Старший товарищ нанес несколько ударов практиканту за то, что тот помешал ему пройти в узком палубном коридоре. Один из таких ударов пришелся в область уха. Через несколько дней молодой человек вынужден был обратиться за медицинской помощью в больницу, где ему диагностировали травмирование барабанной перепонки с частичной потерей слуха, – уточнили в пресс-службе Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте.

В отношении судового электрика было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), максимальное наказание – лишение свободы до трех лет. Дело передано в суд.