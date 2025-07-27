Омск-Информ
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В 2025 году увеличился экспорт мороженого.

Минсельхоз Омской области сообщает, что производители омского мороженого активно наращивают поставки за рубеж. С начала года экспорт составил более 450 тонн, что на 8 % выше аналогичного периода прошлого года.

География поставок расширилась, в этом году фиксируют новое направление – Узбекистан. Мороженое из Омска едет в шесть стран мира, но основным импортером называют Республику Казахстан – 90 % от общего регионального объема экспортного мороженого приходится на эту страну.

Наталья Корнеева

В 2025 году увеличился экспорт мороженого.

Минсельхоз Омской области сообщает, что производители омского мороженого активно наращивают поставки за рубеж. С начала года экспорт составил более 450 тонн, что на 8 % выше аналогичного периода прошлого года.

География поставок расширилась, в этом году фиксируют новое направление – Узбекистан. Мороженое из Омска едет в шесть стран мира, но основным импортером называют Республику Казахстан – 90 % от общего регионального объема экспортного мороженого приходится на эту страну.

Наталья Корнеева