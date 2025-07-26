Омск-Информ
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·Спорт

Плющев подчеркнул, что оправдательный приговор не снимет всех вопросов вокруг хоккеиста.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отметил, что даже после оправдания нападающего омского «Авангарда» Майкла Маклауда в суде его репутация остается под вопросом.

– Это очень деликатная тема, я бы не хотел её подробно комментировать. Здесь могут сыграть совершенно другие факторы. Суд его оправдал, но какой‑то душок всё равно остался. Мне сложно это обсуждать, – сообщил Плющев «Матч ТВ».

Накануне канадский суд завершил процесс по делу о сексуальном насилии, фигурантами которого были пятеро бывших игроков молодежной сборной страны. Все обвиняемые, включая форварда «Авангарда», были признаны невиновными.

Напомним, что Маклауд подписал контракт с «ястребами» в прошлом сезоне. Во время второго раунда плей-офф он уехал в Канаду, чтобы присутствовать на заседаниях суда. В «Авангарде» ранее заявляли, что рассчитывают на его возвращение.

Алексей Новиков
·Спорт

Плющев подчеркнул, что оправдательный приговор не снимет всех вопросов вокруг хоккеиста.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отметил, что даже после оправдания нападающего омского «Авангарда» Майкла Маклауда в суде его репутация остается под вопросом.

– Это очень деликатная тема, я бы не хотел её подробно комментировать. Здесь могут сыграть совершенно другие факторы. Суд его оправдал, но какой‑то душок всё равно остался. Мне сложно это обсуждать, – сообщил Плющев «Матч ТВ».

Накануне канадский суд завершил процесс по делу о сексуальном насилии, фигурантами которого были пятеро бывших игроков молодежной сборной страны. Все обвиняемые, включая форварда «Авангарда», были признаны невиновными.

Напомним, что Маклауд подписал контракт с «ястребами» в прошлом сезоне. Во время второго раунда плей-офф он уехал в Канаду, чтобы присутствовать на заседаниях суда. В «Авангарде» ранее заявляли, что рассчитывают на его возвращение.

Алексей Новиков