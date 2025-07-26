Плющев подчеркнул, что оправдательный приговор не снимет всех вопросов вокруг хоккеиста.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отметил, что даже после оправдания нападающего омского «Авангарда» Майкла Маклауда в суде его репутация остается под вопросом.

– Это очень деликатная тема, я бы не хотел её подробно комментировать. Здесь могут сыграть совершенно другие факторы. Суд его оправдал, но какой‑то душок всё равно остался. Мне сложно это обсуждать, – сообщил Плющев «Матч ТВ».

Накануне канадский суд завершил процесс по делу о сексуальном насилии, фигурантами которого были пятеро бывших игроков молодежной сборной страны. Все обвиняемые, включая форварда «Авангарда», были признаны невиновными.

Напомним, что Маклауд подписал контракт с «ястребами» в прошлом сезоне. Во время второго раунда плей-офф он уехал в Канаду, чтобы присутствовать на заседаниях суда. В «Авангарде» ранее заявляли, что рассчитывают на его возвращение.