Руководство «ястребов» отмечает его мощь, технику и отличную игру на вбрасываниях.

Омский ХК «Авангард» подписал контракт с канадским нападающим Майклом Маклаудом. Соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона. Ранее легионер выступал за «Барыс».

– Майкл Маклауд играл в НХЛ, а в КХЛ, выступая за «Барыс», обратил на себя внимание своей мощью, техникой и отличной статистикой на вбрасываниях – 65,8 %, – прокомментировал сделку гендиректор «ястребов» Герман Чистяков.

Текущий регулярный чемпионат КХЛ форвард начинал в «Барысе», за который провел 16 матчей и набрал 6 (3+3) очков. В НХЛ Маклауд выступал за «Нью-Джерси Девилз», в составе этой команды за 299 матчей он забросил 31 шайбу и отдал 60 результативных передач. В 2018 году в составе сборной Канады завоевал золото молодежного чемпионата мира.

В «Авангарде» Маклауд будет играть под номером 9. По данным хоккейного инсайдера Артура Хайруллина, в Омске канадец заработает 40 млн рублей.