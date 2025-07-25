Омск-Информ
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·Общество

Это новый вид спорта, который признали всего пару лет назад.
Сегодня, 25 июля, министр спорта Омской области Алексей Ленберг подписал приказ об объявлении государственной аккредитации региональной спортивной федерации по виду спорта «лазерный бой». Срок подачи документов определили до 25 августа.
Лазерный бой, или лазертаг – это командная военно-тактическая игра, в которой игроки используют лазерное оружие. Попадания фиксируются сенсорами на экипировке. Лазерный бой признали спортом в России в 2023 году.
Ранее сообщалось, что в Омской области хотят прекратить деятельность Федерации айкидо. Этого через суд требует минюст, потому что организация не отчиталась о средствах, полученных из иностранных источников.
Андрей Андреев
·Общество

Это новый вид спорта, который признали всего пару лет назад.
Сегодня, 25 июля, министр спорта Омской области Алексей Ленберг подписал приказ об объявлении государственной аккредитации региональной спортивной федерации по виду спорта «лазерный бой». Срок подачи документов определили до 25 августа.
Лазерный бой, или лазертаг – это командная военно-тактическая игра, в которой игроки используют лазерное оружие. Попадания фиксируются сенсорами на экипировке. Лазерный бой признали спортом в России в 2023 году.
Ранее сообщалось, что в Омской области хотят прекратить деятельность Федерации айкидо. Этого через суд требует минюст, потому что организация не отчиталась о средствах, полученных из иностранных источников.
Андрей Андреев