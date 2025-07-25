Бывший пресс-атташе клубов КХЛ Дмитрий Исайчик резко прокомментировал уход Владимира Ткачева.
Экс-пресс-атташе «Ак Барса» и «Сочи» Дмитрий Исайчик прокомментировал историю расставания омского «Авангарда» с нападающим Владимиром Ткачевым. Исайчик обратил внимание на реакцию руководства клуба, призывающего хоккеиста отправиться в Канаду для переговоров с главным тренером Ги Буше.
– В целом мне понятны рассуждения тех, кто удивляется формулировкам в посте гендиректора «Авангарда» по поводу того, что Ткачев должен был сгонять в Канаду и поговорить с Ги Буше. Опустим то, что в коммуникационном плане Омск в этой истории выглядит откровенно по-лузерски, – отметил Исайчик.
Исайчик напомнил о похожей ситуации в американском клубе НХЛ«Нью-Йорк Рейнджерс», где новоназначенный главный тренер Майк Салливан счел необходимым встретиться лично с игроком Микой Зибанежадом, имеющим проблемы с игрой и репутацию потенциального обмена. Салливан отправился к шведскому форварду домой в Европу, провел откровенный диалог и заручился поддержкой клуба.
– Что мешало Буше прилететь в Россию и поговорить с Ткачевым? Вопрос риторический по той простой причине, что в Омске уже и так все было решено, поэтому сейчас клуб вместо того, чтобы честно и открыто рассказать обо всем происходящем, выбрал своеобразную тактику – сначала там свалили все на потолок зарплат, потом объяснили расторжение поиском центрального, и в очень странном стиле была упомянута история про «сгонять в Канаду». Особенно кринжово это выглядит на фоне того, что сторона Ткачева уже и так рассказала, как плюс-минус обстояли дела, – добавил Исайчик.
Тем самым «Авангард», по мнению Исайчика, создает нестандартные, негативные образцы поведения среди профессиональных спортивных организаций и «устанавливает какие-то новые стандарты дна».