Выручка «Титан-СМ» за прошлый год достигла 1,6 млрд рублей.

По итогам 2024 года компания «Титан-СМ» (входит в состав Группы компаний «Титан») зафиксировала рост выручки на 34 %, достигнув отметки в 1,6 млрд рублей. Рост показателей связывают с увеличением спроса со стороны российских промышленных компаний, а также расширением пула новых клиентов.

– Рост выручки и расширение доли рынка – результат нашей целенаправленной работы по повышению качества продукции и активному участию в программе импортозамещения, – отметил генеральный директор «Титан-СМ» Александр Дементьев. – В настоящее время уровень локализации российских компонентов в нашей продукции для автомобилей составляет 80 %. Уверен, что развитие инновационных решений позволит нам укрепить позиции на российском рынке, а также обеспечит надежность и конкурентоспособность нашей продукции для клиентов по всей стране.

В прошлом году компания расширила ассортимент в федеральных торговых сетях. Продукцию стали продавать во всех регионах России. Также на маркетплейсах представлены смазочные материалы и товары автохимии. Это позволило расширить географию продаж и повысить узнаваемость бренда.